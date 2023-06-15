Tappo da bottìglie d olio

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Tappo da bottìglie d olio' è 'Salvagocce'.

SOLUZIONE: SALVAGOCCE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tappo da bottìglie d olio" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tappo da bottìglie d olio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Salvagocce? Il salvagocce è un piccolo accessorio che si inserisce nel collo delle bottiglie d’olio per evitare che scorrano gocce dopo l’uso, mantenendo pulito il tavolo e facilitando la distribuzione del condimento. È uno strumento pratico e utile che aiuta a controllare la quantità di olio e a prevenire sprechi. Questo oggetto è molto comune nelle cucine e nei ristoranti, contribuendo a una gestione più ordinata e igienica dell’olio.

Tappo da bottìglie d olio nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Salvagocce

Questa pagina è dedicata alla definizione "Tappo da bottìglie d olio" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tappo da bottìglie d olio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Salvagocce:

S Savona A Ancona L Livorno V Venezia A Ancona G Genova O Otranto C Como C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tappo da bottìglie d olio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

