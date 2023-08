Una foglia del pino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una foglia del pino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AGO

Significato/Curiosita : Una foglia del pino

Ulteriormente suddiviso in varie sezioni e sottosezioni. gli aghi (cioè le foglie del pino) sono riuniti in gruppi di 2, 3 o 5 che nelle piante adulte non sono... Italiano pietro ago – militare e politico italiano roberto ago – giurista e magistrato italiano ago – attrezzo per suturare i tessuti biologici ago – attrezzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Una foglia del pino : foglia; pino; Lo Stato che ha come emblema una foglia d acero; Mai sfoglia ti; Non ancora sfoglia to; L insieme dei fasci fibrovascolari di una foglia ; La sfoglia di farina di grano romagnola; Li produce il pino ; Un corpino aderente; È spino so con le more; Un argomento spino so; Prodotti con lo stampino ;

Cerca altre Definizioni