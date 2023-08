Totalmente aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Totalmente aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SPALANCATA

Significato/Curiosita : Totalmente aperta

Machine, manifesto politico del 1965, aveva immaginato una forma pura e totalmente aperta di ipertesto e un sistema utopico sulla base di queste idee, xanadu... Attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. coppia aperta, quasi spalancata è un'opera teatrale diretta da dario fo e scritta da franca rame. l'opera... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Totalmente aperta : totalmente; aperta; In maniera assoluta totalmente ; totalmente ricoperto d acqua; totalmente cretino; totalmente incapaci; totalmente asciutta; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; La finestra aperta in alto; Andare all aria aperta ; Medico che fa stare i pazienti a bocca aperta ; Diresse Roma città aperta ;

