Totalmente usciti dalla testa - Cruciverba

Gianmaria(cavallermaggiore, 17 ottobre 1958 – alba, 30 marzo 2016) è stato un cantautore italiano. gianmarianasce in provincia di cuneo...

Ascolta i fiori dimenticati (The Lost Flowers of Alice Hart) è una miniserie televisiva australiana diretta da Glendyn Ivin e scritta da Sarah Lambert. Basata sull'omonimo romanzo di Holly Ringland, ha debuttato il 3 agosto 2023 su Prime Video. Vede come protagoniste Sigourney Weaver e Alycia Debnam-Carey.