Organo statale di amministrazione diretta nell ambito di una provincia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Organo statale di amministrazione diretta nell ambito di una provincia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PREFETTURA

Significato/Curiosita : Organo statale di amministrazione diretta nell ambito di una provincia

Materia di istituzione di nuove province; precisa inoltre che non è stabilito alcun nesso necessario tra l'istituzione di una provincia e la creazione di uffici... A: prefettura – nell'antica roma, ambito territoriale di competenza di un prefetto. prefettura – suddivisione di secondo livello in cina. prefettura –... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

