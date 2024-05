La Soluzione ♚ La Polizia diretta a lungo da J Edgar Hoover La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : FBI . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. FBI

Significato della soluzione per: La polizia diretta a lungo da j edgar hoover Italiano: Acronimo / Abbreviazione: FBI ( approfondimento) f sing . (forestierismo) (diritto) Federal Bureau of Investigation, ufficio federale d'investigazione, nome ufficiale della polizia federale degli Stati Uniti d'America. Sillabazione: Lemma non sillababile . Etimologia / Derivazione: Letteralmente ufficio federale d'investigazione .

Altre Definizioni con fbi; polizia; diretta; lungo; edgar; hoover;