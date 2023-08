Una lingua come l irlandese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una lingua come l irlandese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAELICO

Significato/Curiosità : Una lingua come l irlandese

L'irlandese, noto anche come gaelico irlandese, è una lingua celtica parlata principalmente in Irlanda. Essa ha una storia antica e una ricca tradizione culturale. L'irlandese è una delle lingue ufficiali dell'Irlanda, insieme all'inglese, ed è un simbolo importante dell'identità nazionale irlandese. Nonostante sia stata soppiantata dall'inglese nel corso dei secoli, ci sono ancora comunità e regioni in cui l'irlandese è ampiamente utilizzato. Sforzi sono stati fatti per preservare e promuovere la lingua, riconoscendo il suo valore culturale e storico. L'irlandese rappresenta una connessione unica con la storia del paese e la sua diversità linguistica.

