Sono simili ai corvi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili ai corvi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TACCOLE

Significato/Curiosità : Sono simili ai corvi

Le taccole, note anche come ghiandaie o tacchini del mare, sono uccelli marini appartenenti alla famiglia Corvidae. Sono simili ai corvi nell'aspetto, ma presentano un piumaggio bianco e grigio e un becco robusto. Questi uccelli sono noti per la loro intelligenza e capacità di adattarsi a diversi ambienti marini. Vivono lungo le coste e si nutrono di pesci, molluschi e altri piccoli animali marini. Le taccole sono abili volatori e nuotatori, e possono essere osservate tuffarsi per catturare il cibo. La loro presenza è spesso associata a luoghi marittimi e scogliere, dove contribuiscono all'ecosistema marino.

Altre risposte alla domanda : Sono simili ai corvi : sono; simili; corvi; sono pari in altro; Lo sono i sentieri che si inerpicano; Lo sono i bastoncini dello sciangai; Ogni nipotino ne vorrebbe quattro ma non sono i doni sotto l albero di Natale; Allungano le vacanze ma non sono gli scioperi aerei; Sono simili alle rose; Strumenti a fiato simili alle trombe; Il nido di insetti simili alle formiche; Acconciature femminili simili a turbanti; Cefalopodi preistorici simili ai calamari; Lo sono i corvi e i merli; Le hanno corvi e polli; alpini: comuni uccelli di montagna simili ai corvi ; Nei corvi e nei falchi; Sono pari nei corvi ;

Cerca altre Definizioni