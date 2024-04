La Soluzione ♚ Uccelli dalle penne nere

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORNACCHIE

Ecco la soluzione per la definizione

Curiosità su Uccelli dalle penne nere: Sviluppate in lunghezza (fino a 200 cm). in ognuna di queste penne, spesso a torto ritenute penne della coda (timoniere), lo sviluppo delle barbe non è costante... La cornacchia, nota anche coi nomi di cornacchia comune europea o cornacchia nera (Corvus corone Linnaeus, 1758), è un uccello passeriforme appartenente alla famiglia Corvidae.

