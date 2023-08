Un promemoria tascabile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un promemoria tascabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOTES

Significato/Curiosità : Un promemoria tascabile

I notes sono promemoria tascabili ampiamente utilizzati per prendere appunti, annotazioni rapide o elenchi di cose da fare. Solitamente, hanno un formato compatto e portatile, adatto per essere trasportati ovunque. I notes possono essere disponibili in varie dimensioni, forme e stili, alcuni con copertine rigide per maggiore protezione e altri con copertine morbide per la praticità. Sono spesso dotati di pagine bianche o lineate per scrivere facilmente e organizzare le informazioni. Grazie alla loro versatilità e comodità, i notes sono strumenti essenziali per chiunque abbia bisogno di tenere traccia delle idee, degli appuntamenti o delle cose da ricordare nella vita quotidiana.

Altre risposte alla domanda : Un promemoria tascabile : promemoria; tascabile; Foglietti adesivi per promemoria ; Foglietti adesivi usali per promemoria ; I foglietti adesivi per promemoria ; Scritto come promemoria ; Annotazioni, promemoria ; Oggetto tascabile utile nei periodi freddi; Uno strumento musicale tascabile ; Un libriccino tascabile ; Si ripiega nel coltellino tascabile ;

