Oggetto tascabile utile nei periodi freddi - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SCALDAMANI

Significato/Curiosità : Oggetto tascabile utile nei periodi freddi

Lo scaldamani è un oggetto tascabile utile nei periodi freddi per fornire calore e conforto alle mani. Solitamente è realizzato con materiali termici come gel o cristalli di sali, che possono essere attivati con un'azione di piegatura o agitazione. Una volta attivato, lo scaldamani genera calore per diverse ore, aiutando a mantenere le mani calde in ambienti freddi o durante attività all'aperto invernali come lo sci o l'escursionismo. Lo scaldamani è un accessorio pratico e popolare, molto apprezzato nelle stagioni fredde, poiché permette di combattere il disagio causato dal freddo e mantenere una sensazione piacevole di calore nelle mani.

