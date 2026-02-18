Ha foglietti perforati

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ha foglietti perforati' è 'Notes'.

SOLUZIONE: NOTES

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ha foglietti perforati" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha foglietti perforati". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Notes? Le note sono piccoli fogli o pezzi di carta che si utilizzano per ricordare informazioni importanti, appuntamenti o pensieri. Solitamente sono perforati per facilitarne l'archiviazione o l'organizzazione, permettendo di inserirli in raccoglitori o quaderni. Sono strumenti utili per annotare dettagli rapidi, promemoria o idee, aiutando a mantenere tutto sotto controllo e facilmente accessibile.

La soluzione associata alla definizione "Ha foglietti perforati" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha foglietti perforati" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha foglietti perforati" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

