Un noto passo delle Dolomiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto passo delle Dolomiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PORDOI

Significato/Curiosità : Un noto passo delle Dolomiti

Il Passo Pordoi è uno dei più famosi passi delle Dolomiti, situato nelle Alpi italiane. Questa spettacolare via di montagna collega la valle di Fassa con la valle di Arabba ed è rinomata tra gli appassionati di ciclismo e motociclismo per le sue curve panoramiche e le viste mozzafiato. Durante l'estate, il passo attira anche gli escursionisti, con sentieri che conducono a cime e vette circostanti. In inverno, il Passo Pordoi è una meta amata dagli sciatori, che possono godere delle piste della vicina area sciistica di Sellaronda. La bellezza naturale e l'avventura offerta dal Passo Pordoi lo rendono una tappa imperdibile per chi visita le Dolomiti.

Altre risposte alla domanda : Un noto passo delle Dolomiti : noto; passo; delle; dolomiti; Il monoto no verso dell oca; Il Besson noto regista francese; noto fílm di Kubrick; noto compositore tedesco di musiche per pianoforte; Quello viola è noto anche come pastinaca pelagica; Superata non al passo coi tempi; Alto passo delle Dolomiti; Vittorio de Il sorpasso ; passo tra la Lombardia e il Trentino; passo tra Marmolada e Sella; La delle vanità romanzo di Thackeray; L eroina delle Camicie Rosse; Lo stormire delle foglie; Dies una delle parti più note del requiem; Il numero che indica la luminosità delle stelle; L Alpe località climatica delle dolomiti ; Alto passo delle dolomiti ; dolomiti : di re Laurino; Una perla delle dolomiti ; Massiccio dolomiti co a sudest di Cortina;

Cerca altre Definizioni