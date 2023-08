Non fan sentire il dolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non fan sentire il dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ANESTETICI

Significato/Curiosità : Non fan sentire il dolore

Gli anestetici sono farmaci o procedure che agiscono sul sistema nervoso centrale per ridurre o eliminare la percezione del dolore e delle sensazioni. Questi possono essere suddivisi in anestetici locali, che agiscono solo su una specifica area del corpo, e anestetici generali, che inducono un'assenza di coscienza e sensibilità durante interventi chirurgici o procedimenti invasivi. Gli anestetici funzionano interferendo con la trasmissione dei segnali nervosi, bloccando la percezione del dolore. Sono essenziali per la pratica medica moderna, garantendo procedure più sicure e meno dolorose per i pazienti. Tuttavia, è fondamentale utilizzarli con cautela e sotto la supervisione di personale medico esperto per evitare possibili rischi e complicazioni.

