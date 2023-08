Gli aerei fanno quello tecnico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli aerei fanno quello tecnico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALO

Significato/Curiosità : Gli aerei fanno quello tecnico

Gli aerei fanno sia voli tecnici che scali durante il loro percorso. I voli tecnici sono soste brevi o interruzioni tecniche che possono verificarsi durante un volo per vari motivi, come il rifornimento di carburante, il cambio dell'equipaggio, il controllo dei sistemi o la manutenzione. Questi fermi sono generalmente pianificati e permettono agli aerei di completare il viaggio in modo sicuro ed efficiente. Gli scali, d'altra parte, sono delle tappe programmate all'interno di un itinerario di viaggio. Durante gli scali, gli aerei atterrano in aeroporti intermedi per far salire o scendere passeggeri, rifornire carburante e permettere agli altri aerei di effettuare operazioni di manutenzione. Gli scali offrono ai passeggeri la possibilità di connettersi con altri voli e raggiungere destinazioni finali diverse.

