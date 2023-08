È un duro da Palma ma non è l attore premiato a Cannes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un duro da Palma ma non è l attore premiato a Cannes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : COCCO

Significato/Curiosità : È un duro da Palma ma non è l attore premiato a Cannes

La palma da cocco (Cocos nucifera) è una pianta tropicale ampiamente conosciuta per i suoi molteplici utilizzi. Originaria delle regioni costiere dell'Asia e delle isole dell'Oceano Pacifico, questa palma è un'icona del paesaggio tropicale, caratterizzata dal suo alto fusto slanciato e grandi foglie a ventaglio. Il frutto del cocco è una drupa di forma ovale, con una scorza dura e fibrosa contenente una succulenta polpa bianca e un delizioso liquido chiamato "latte di cocco". Questa pianta è un'importante fonte di cibo, olio, fibre, legno e materiali utili per la costruzione di oggetti artigianali. Il cocco è anche simbolo di paradiso e vacanze esotiche.

