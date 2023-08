Trucioli per l imballaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trucioli per l imballaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : PAGLIA DI LEGNO

Significato/Curiosità : Trucioli per l imballaggio

La "paglia di legno", anche nota come trucioli di legno o segatura pressata, è un materiale utilizzato per l'imballaggio e la protezione di oggetti fragili. Ottenuta dalla pressatura di piccoli trucioli di legno, la paglia di legno è leggera ma resistente, offrendo un'efficace ammortizzazione contro urti e vibrazioni durante il trasporto. Questo materiale ecologico è biodegradabile e può essere riutilizzato o riciclato. La paglia di legno è una scelta popolare per imballare oggetti come ceramiche, vetro e articoli delicati, contribuendo a prevenire danni durante il trasporto e mantenendo un'impronta ambientale ridotta.

