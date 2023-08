Coperture rette da pilastri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperture rette da pilastri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TETTOIE

Significato/Curiosità : Coperture rette da pilastri

Le tettoie sono coperture orizzontali, sostenute da pilastri o travi, che offrono protezione dagli agenti atmosferici come pioggia, sole o neve. Possono essere realizzate in vari materiali, come metallo, legno o plastica, e vengono spesso utilizzate per proteggere spazi esterni come terrazze, balconi, giardini o ingressi. Le tettoie sono utili sia per uso residenziale che commerciale, fornendo un'area ombreggiata e riparata in cui le persone possono godersi l'esterno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche. Oltre alla loro funzione pratica, le tettoie possono anche aggiungere estetica e valore architettonico agli edifici o spazi all'aperto.

Altre risposte alla domanda : Coperture rette da pilastri : coperture; rette; pilastri; Sono coperture ; coperture come le pensiline; Le coperture del circo; coperture di edifici; coperture di case; Produce barrette di cioccolato; Valeria nota soubrette ; Un modo gergale di intendere le sigarette ; Le camerette delle navi; Marchio Usa di famose barrette al cioccolato; pilastri no con busto; Il numero dei pilastri dell Islam; Una roccia per pilastri ; Una roccia per i pilastri ; pilastri con forma umana;

