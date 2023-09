Mettere nei pasticci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere nei pasticci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGUAIARE

Significato/Curiosità : Mettere nei pasticci

"Ingaiare" è un termine informale che significa mettere qualcuno o qualcosa in una situazione difficile, spesso a causa di errori o azioni irresponsabili. Questo verbo può essere utilizzato per descrivere situazioni in cui qualcuno è coinvolto in un disguido o un guaio, a volte involontariamente. Ad esempio, se qualcuno commette un errore sul lavoro che crea problemi, si potrebbe dire che ha "inguaiato" la situazione. Questo termine suggerisce una certa dose di responsabilità o colpa per ciò che è accaduto. Tuttavia, può anche essere utilizzato in modo più leggero o scherzoso per riferirsi a situazioni meno gravi. In ogni caso, "ingaiare" è un'espressione comune per indicare il coinvolgimento in situazioni complesse o difficili.

