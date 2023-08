Cima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VETTA

Significato/Curiosita : Cima

Titolo. cima – in botanica, tipo di infiorescenza cima – genere di molluschi gasteropodi della famiglia cimidae cima di rapa – ortaggio cima – "ring name"... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi vetta (disambigua). la vetta (dal latino vitta, 'nastro per capelli'; anche picco, cima, punta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 3 agosto 2023

