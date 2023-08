La fa il cavallo di testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La fa il cavallo di testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANDATURA

Significato/Curiosità : La fa il cavallo di testa

La "falcata" o "andatura" del cavallo di testa è un movimento avanzato e spettacolare che si trova nel mondo dell'equitazione equestre. È una andatura naturale, ma richiede una buona abilità e un addestramento specifico. Durante questa andatura, il cavallo allunga il passo, avanzando con grandi e fluidi movimenti delle zampe anteriori, mantenendo il resto del corpo stabile e in posizione verticale. La falcata è molto apprezzata nei concorsi equestri, soprattutto nelle discipline di dressage e in alcuni stili di monta, poiché evidenzia la grazia, l'eleganza e la coordinazione del cavallo. Un cavallo ben addestrato e in forma può eseguire questa andatura con un'elevata precisione e una notevole impressione visiva.

Altre risposte alla domanda : La fa il cavallo di testa : cavallo; testa; Formaggio a forma di pera: cavallo ; Il più giovane cavallo da corsa; cavallo focoso e veloce; L area di natura protetta a cavallo tra Val d Aosta e Piemonte; cavallo col mantello rosso; Una vibrata protesta ; Noto brano di Ennio Morricone per Giù la testa ; Un sinonimo di testa rdo; In alcune auto è apribile sopra la testa ; Getta aria in testa ;

Cerca altre Definizioni