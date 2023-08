Carlo XVI re di Svezia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carlo XVI re di Svezia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUSTAVO

Significato/Curiosità : Carlo XVI re di Svezia

Carlo XVI Gustavo è il re di Svezia. Nato il 30 aprile 1946, è salito al trono nel 1973. Ha avuto un ruolo significativo nel modernizzare e rendere più accessibile la monarchia svedese. Durante il suo regno, la Svezia ha affrontato importanti trasformazioni sociali e politiche, mantenendo comunque una forte tradizione di democrazia parlamentare. Carlo XVI Gustavo ha contribuito all'immagine positiva della Svezia nel mondo, sostenendo diverse iniziative per l'ambiente, la cultura e la pace internazionale. La sua figura è nota anche per il suo sostegno alle questioni sociali e ai diritti umani. Nel corso degli anni, ha mantenuto una posizione rispettosa e ammirata all'interno della famiglia reale europea.

