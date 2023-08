La capitale lituana in italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La capitale lituana in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VILNA

Significato/Curiosità : La capitale lituana in italiano

Vilna, conosciuta anche come Vilnius, è la capitale della Lituania. Situata nella parte sud-orientale del paese, è una città ricca di storia e cultura. Con un'architettura affascinante che spazia da edifici medievali a influenze barocche e neoclassiche, Vilna è famosa per i suoi panorami mozzafiato e le strade acciottolate. La città è un importante centro culturale, con numerosi musei, gallerie d'arte e teatri. La sua università, fondata nel 1579, è una delle più antiche dell'Europa orientale. Vilna è anche un luogo di grande significato religioso, con molte chiese di valore storico. Con la sua atmosfera unica e il suo patrimonio affascinante, Vilna attira visitatori da tutto il mondo, offrendo loro un'esperienza indimenticabile.

