SOLUZIONE: VILNA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il nome italiano della capitale lituana" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il nome italiano della capitale lituana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Vilna? Vilna è la città più importante e storica della Lituania, situata nel cuore del paese. Ricca di architettura antica e cultura, rappresenta il centro politico, economico e culturale del territorio. La sua storia affonda le radici in tempi antichi, e oggi offre un mix affascinante di tradizione e modernità. Con i suoi monumenti e vie caratteristiche, Vilna si distingue come una meta di grande interesse per i visitatori e gli abitanti.

La soluzione associata alla definizione "Il nome italiano della capitale lituana" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il nome italiano della capitale lituana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vilna:

V Venezia I Imola L Livorno N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il nome italiano della capitale lituana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

