Avverbio che limita la quantità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avverbio che limita la quantità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SOLTANTO

"Soltanto" è un avverbio usato per limitare la quantità o la portata di un'azione o di una situazione. Esso indica che qualcosa è fatto in misura limitata o che ha una rilevanza ridotta rispetto al contesto circostante. Ad esempio, "ho soltanto due euro" indica che si possiede solo una piccola quantità di denaro. In altre situazioni, può essere utilizzato per enfatizzare una condizione particolare o per esprimere esclusività, come in "soltanto pochi privilegiati hanno avuto l'opportunità di partecipare." L'avverbio "soltanto" è spesso usato per chiarire e specificare il grado o la limitazione di ciò che si sta comunicando.

