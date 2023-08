Arresta molti automobilisti ma non è il Vigile Urbano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arresta molti automobilisti ma non è il Vigile Urbano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

STOP

Arresta molti automobilisti ma non è il Vigile Urbano

Lo "stop" è un segnale di traffico vitale per garantire la sicurezza stradale. Comunemente riconoscibile come un cartello o un segnale sul terreno con la parola "STOP" scritta in bianco su sfondo rosso, obbliga i conducenti a fermarsi completamente prima di proseguire l'attraversamento di un incrocio o di una strada principale. Questa regola impedisce collisioni potenzialmente fatali e offre la precedenza a veicoli provenienti da altre direzioni. L'adempimento corretto di questa segnaletica è essenziale per evitare incidenti e rispettare i diritti di tutti gli utenti della strada. Il rispetto del "stop" contribuisce a una circolazione più sicura e ordinata.

