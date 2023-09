Il cinema degli automobilisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cinema degli automobilisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DRIVE IN

Significato/Curiosita : Il cinema degli automobilisti

Drive-in è una delle principali location. ^ anche d'inverno il cinema per automobilisti, la stampa, 24 agosto 1957 ^ live drive in: torna così la musica... Anni 1980, vedi drive in (programma televisivo). un drive-in è un locale pubblico (per esempio un ristorante, un cinema o un teatro) in cui si può ricevere...