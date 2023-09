Anemoni di mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Anemoni di mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTINIE

Significato/Curiosità : Anemoni di mare

Gli anemoni di mare, noti anche come attinie, sono affascinanti creature marine appartenenti alla classe degli antozoi. Sono strettamente imparentati con le meduse e le coralli. Gli anemoni di mare sono caratterizzati da corpi gelatinosi a forma di cilindro, con una bocca circondata da tentacoli urticanti, che utilizzano per catturare piccoli organismi e plancton. Vivono attaccati alle superfici marine, come rocce o coralli, e possono essere trovati in una vasta gamma di colori e forme. Gli anemoni di mare svolgono un ruolo importante negli ecosistemi marini, fornendo rifugio e cibo per molte specie di pesci e invertebrati.

