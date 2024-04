La Soluzione ♚ In zoologia lo sono le anemoni di mare

La soluzione di 6 lettere per la definizione: In zoologia lo sono le anemoni di mare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : POLIPI

Curiosità su In zoologia lo sono le anemoni di mare: Piedi"), sono animali acquatici di diversa taglia appartenenti al phylum degli cnidaria. i polipi possono essere solitari, come le anemoni di mare, o coloniali... I polipi (dal greco p, polýs, "molto" e p, poùs, "piede", quindi "dai molti piedi"), sono animali acquatici di diversa taglia appartenenti al phylum degli Cnidaria. I polipi possono essere solitari, come le anemoni di mare, o coloniali, come le madrepore (i coralli costruttori delle barriere coralline). Spesso il termine polipo è usato erroneamente per riferirsi al polpo, che appartiene invece al phylum dei Mollusca.

