Alla portata di tutti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alla portata di tutti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FACILE

Quando qualcosa è alla portata di tutti, significa che è accessibile e semplice da realizzare o ottenere. Può riferirsi a conoscenze, abilità, opportunità o prodotti che sono facilmente disponibili o comprensibili per un vasto pubblico. La facilità di accesso rende più agevole raggiungere un obiettivo o ottenere un risultato desiderato. Ciò può essere particolarmente importante per l'apprendimento, la fruizione di servizi, l'utilizzo di tecnologie o l'acquisizione di beni e prodotti. Quando qualcosa è alla portata di tutti, si elimina la barriera delle complessità o dei costi e si favorisce l'inclusione e l'opportunità per tutti coloro che desiderano partecipare o beneficiare di ciò che è offerto.

