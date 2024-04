La Soluzione ♚ Diritture d arrivo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Diritture d arrivo. RETTILINEI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Diritture d arrivo: In fisica, il moto rettilineo è un moto in cui il corpo considerato come punto materiale si muove mantenendo una direzione costante: un esempio intuitivo è quello di un'automobile che viaggia lungo una strada dritta, ossia un moto la cui direzione coincide costantemente con la retta sulla quale il corpo si sposta. Esistono due tipi di moto rettilineo: il moto rettilineo uniforme e il moto rettilineo uniformemente vario (o accelerato). Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: In fisica, il moto rettilineo è un moto in cui il corpo considerato come punto materiale si muove mantenendo una direzione costante: un esempio intuitivo è quello di un'automobile che viaggia lungo una strada dritta, ossia un moto la cui direzione coincide costantemente con la retta sulla quale il corpo si sposta. Esistono due tipi di moto rettilineo: il moto rettilineo uniforme e il moto rettilineo uniformemente vario (o accelerato). rettilinei m pl plurale di rettilineo Sostantivo, forma flessa rettilinei m pl plurale di rettilineo Sillabazione ret | ti | lì | ne | i Etimologia / Derivazione deriva da rettilineo Sinonimi dritti, retti, diritti

( senso figurato ) lineari

lineari (di strada o percorso) rettifili, diritture Contrari curvilinei

lineari (di strada o percorso) rettifili, diritture Contrari curvilinei curve

RETTILINEI

