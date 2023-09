Un adesivo per vetrai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un adesivo per vetrai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MASTICE

Significato/Curiosita : Un adesivo per vetrai

Vetro camera. l'inserimento viene realizzato dal vetraio, che adotta gli accorgimenti necessari per mantenere inalterate le proprietà isolanti del vetro... Contiene il lemma di dizionario «mastice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su mastice (en) mastice, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un adesivo per vetrai : adesivo; vetrai; Piccolo adesivo usato come contrassegno; Tale è un nastro adesivo morbido al tatto; Medicamento adesivo per piccini; adesivo per vetrai; Sigillate con un potente adesivo ; Adesivo per vetrai ; Li usano i vetrai ; Le taglia il vetrai o; Una colla del vetrai o;

Cerca altre Definizioni