Una pianta delle Malvacee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pianta delle Malvacee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : IBISCO

Significato/Curiosita : Una pianta delle malvacee

Il gombo (abelmoschus esculentus (l.) moench) è una pianta della famiglia delle malvacee originaria dell'africa tropicale e coltivata nei paesi caldi.... Origine a delle piante spettacolari. troviamo però grandi coltivazioni di ibisco anche in australia e nuova zelanda.[senza fonte] altre specie erbacee originarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

