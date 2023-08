Pianta asiatica delle malvacee siriana per Linneo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta asiatica delle malvacee siriana per Linneo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IBISCO

Significato/Curiosita : Pianta asiatica delle malvacee siriana per linneo

Origine a delle piante spettacolari. troviamo però grandi coltivazioni di ibisco anche in australia e nuova zelanda.[senza fonte] altre specie erbacee originarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Pianta asiatica delle malvacee siriana per Linneo : pianta; asiatica; delle; malvacee; siriana; linneo; Una pianta adatta a terreni salini vicini al mare; pianta australiana con frutti simili alle nocciole; Nota pianta di ribes; pianta dai fiori viola; pianta da frutto tropicale; Comune scimmia asiatica ; Attrice in CharliÈs Angels di origine asiatica ; Fungo commestibile di orgine asiatica ; Catena montuosa asiatica con il Gasherbrum; Estremità di asiatica ; Ci sono quelle delle Marmore e Skógafoss; La stagione delle squadre di calcio under 19; Un residuo tipico delle gite al mare; Il massiccio delle Prealpi venete con monte Palon; Teorizzò l anaciclosi delle forme di governo; Una pianta delle malvacee ; Pianta delle malvacee in greco vuol dire piuma; Fiori delle malvacee ; Pianta delle malvacee ; Antica città siriana ; La capitale siriana ; Nativi della capitale siriana ; Studiosi come linneo ;

Cerca altre Definizioni