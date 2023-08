Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone più vicine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : CHILOMETRO ZERO

Significato/Curiosita : Indicazione dei prodotti agricoli coltivati nelle zone piu vicine

È prevalentemente legata alla produzione e alla trasformazione dei prodotti agricoli che hanno favorito lo sviluppo di una crescente industria olearia... Il chilometro zero (o meno comunemente punto zero) in geografia e topografia è un punto convenzionale a partire dal quale vengono misurate le distanze... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

