Grosso centro della Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grosso centro della Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARIBOR

Significato/Curiosita : Grosso centro della slovenia

Citazioni di o su fabio grosso wikimedia commons contiene immagini o altri file su fabio grosso fabio grosso, su uefa.com, uefa. fabio grosso, su legaseriea.it... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi maribor (disambigua). maribor (in tedesco marburg an der drau, in italiano storico marburgo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Grosso centro della Slovenia : grosso; centro; della; slovenia; Scope grosso lane; grosso lano volgare; Pelo grosso e rigido; grosso lana poco raffinata; Un pezzo grosso dell inferno; Sbarrare nel centro ; La Lourdes nel centro del Portogallo; Arrivare in centro ; Il centro del Casertano dove è possibile ammirare la Comola grande; centro Unico di Prenotazione; Apparecchio elettronico usato in vari settori della ricerca scientifica; Fu una Nilde della politica; Estremità della miss; Iniziali della Merkel; Alla fine della parola definisce genere e numero; Italiano che vive al confine con la slovenia ; La sigla della slovenia ; Lo sono le regioni italiane che confinano con Austria e slovenia ; Così sono le Alpi e Prealpi tra Italia e slovenia ; Attirano molti turisti in slovenia ;

Cerca altre Definizioni