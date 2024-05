La Soluzione ♚ Stazione sciistica slovena La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MARIBOR . Ecco la soluzione verificata per la definizione Stazione sciistica slovena. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Stazione sciistica slovena: Maribor (in tedesco Marburg an der Drau, in italiano storico Marburgo sulla Drava) è una città di 105 089 abitanti della Slovenia, secondo centro più popoloso del paese dopo la capitale Lubiana nonché capoluogo e maggiore città della regione della Stiria slovena. Importante nodo ferroviario e industriale nonché centro di produzione di vino e mele, è situata nel nord-est del paese, sul fiume Drava, nel punto in cui si incontrano i monti Pohorje, la Valle della Drava, la Piana della Drava e le catene collinari del Kozjansko e del Slovenske gorice ed è noto anche per la sua stazione sciistica sulle Pohorje ed il suo festival culturale di nome Festival Lent. Capitale europea della cultura per il 2012 assieme a Guimarães, ha come stemma un piccione verde che scende in volo verso un castello bianco con due torri e un cancello, su un campo rosso.

