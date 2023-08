Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : STATION WAGON

Significato/Curiosita : Un auto da turismo con i sedili ribaltabili e ampio spazio per i bagagli

“a scomparsa” in un apposito piccolo spazio alle spalle dei sedili, i sedili (ampi e di foggia sportiva) scorrevoli e ribaltabili per accedere alla capote... Disambiguazione – "station wagon" rimanda qui. se stai cercando l'album di syria, vedi station wagon (album). disambiguazione – se stai cercando la persona... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 2 agosto 2023

