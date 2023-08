Complessi ma intelligenti ed efficienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Complessi ma intelligenti ed efficienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INGEGNOSI

Significato/Curiosita : Complessi ma intelligenti ed efficienti

Di assistenti vocali intelligenti in grado di gestire oggetti intelligenti presenti in casa. sono stati introdotti di recente, ma il loro mercato in italia... Prima ogni soluzione genera nuovi problemi i cretini sono sempre più ingegnosi delle precauzioni che si prendono per impedir loro di nuocere per quanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

