Pregiata preda per il sub - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pregiata preda per il sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CERNIA

preda molto ambita nella pesca sportiva. è pescato con le tecniche della oppure con il vivo, del vertical jigging, del surfcasting e dai sub, per i... Malabar cernia bianca cernia bruna cernia dorata cernia nera o cernia gigante cernia di fondale o cernia dei relitti o cernia ombra (polyprion americanus)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

