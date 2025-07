Ha la pinna aculeata nei cruciverba: la soluzione è Cernia

CERNIA

Curiosità e Significato di Cernia

Perché la soluzione è Cernia? La CERNIA è un pesce molto apprezzato in cucina, noto per la sua carne saporita e consistente. La sua presenza è tipica delle acque mediterranee, dove si nasconde tra le rocce e le alghe. Con il suo aspetto robusto e il caratteristico corpo allungato, rappresenta una delizia per gli amanti dei piatti di mare. È davvero un tesoro del mare da scoprire e gustare.

Come si scrive la soluzione Cernia

C Como

E Empoli

R Roma

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S T L I I T N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LATINISTI" LATINISTI

