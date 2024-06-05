Un pesce da tana

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pesce da tana' è 'Cernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERNIA

Perchè la soluzione è Cernia? La cernia è un pesce che vive tra le rocce e si nasconde nelle tane sul fondale marino. La sua presenza è spesso segnata da un caratteristico colore scuro e da un corpo robusto. Ama restare nascosta, aspettando di sorprendere le prede che passano vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un pesce da tana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cernia

Se la definizione "Un pesce da tana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cernia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un pesce da tana

Un pesce da tana Risposta: CERNIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

C Como E Empoli R Roma N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Cernia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un pesce da tana". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.