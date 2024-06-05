Un pesce da tana

Sara Verdi | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pesce da tana' è 'Cernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERNIA

Perchè la soluzione è Cernia? La cernia è un pesce che vive tra le rocce e si nasconde nelle tane sul fondale marino. La sua presenza è spesso segnata da un caratteristico colore scuro e da un corpo robusto. Ama restare nascosta, aspettando di sorprendere le prede che passano vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un pesce da tana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cernia

Se la definizione "Un pesce da tana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cernia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Un pesce da tana
  • Risposta: CERNIA
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: C_____
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

C Como
E Empoli
R Roma
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Cernia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un pesce da tana". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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