Un pesce da tana
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un pesce da tana' è 'Cernia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CERNIA
Perchè la soluzione è Cernia? La cernia è un pesce che vive tra le rocce e si nasconde nelle tane sul fondale marino. La sua presenza è spesso segnata da un caratteristico colore scuro e da un corpo robusto. Ama restare nascosta, aspettando di sorprendere le prede che passano vicino. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un pesce da tana nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cernia
Se la definizione "Un pesce da tana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cernia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un pesce da tana
- Risposta: CERNIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Cernia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un pesce da tana". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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