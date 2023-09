Lo formano io nel leggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo formano io nel leggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : Lo formano io nel leggio

Tetragramma in caratteri ebraici sulla parte alta della terza statua. praga: leggio del cantore all'interno della staronovà synagoga (quartiere stare mesto)... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi iato (disambigua). col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

