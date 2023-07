Possono esserlo i rumori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possono esserlo i rumori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ASSORDANTI

Significato/Curiosita : Possono esserlo i rumori

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi molto rumore per nulla (disambigua). disambiguazione – "much ado about nothing" rimanda qui... Roma il cambio di talune rotte aeree dell'aeroporto di linate - le cui assordanti onde sonore, superiori a 100 decibel, avrebbero reso rischioso l'investimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

