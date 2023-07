Lettore nel gergo multimediale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lettore nel gergo multimediale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PLAYER

Significato/Curiosita : Lettore nel gergo multimediale

Computer e lettore multimediale portatili per la gestione più rapida dei brani in esecuzione e la loro sequenza. il termine viene anche usato nel gergo radiofonico... Contengono il titolo. player – gruppo rock statunitense player – in informatica, software per l'esecuzione di file multimediali player – singolo di tinashe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 29 luglio 2023

