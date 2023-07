Viene sottoposto a giudizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene sottoposto a giudizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ACCUSATO

Significato/Curiosità : Viene sottoposto a giudizio

Quando una persona viene sottoposta a giudizio o accusata, significa che è stata formalmente incriminata per un reato e sarà processata in un tribunale di legge. Durante il processo, le prove a favore e contro di essa saranno esaminate per determinare la sua colpevolezza o innocenza. Il processo legale dovrebbe garantire un trattamento giusto ed equo, rispettando i diritti costituzionali dell'accusato, come il diritto di essere informato delle accuse, il diritto di essere assistito da un avvocato, il diritto di presentare prove a suo favore e il diritto di un processo pubblico e imparziale. Se trovato colpevole, l'accusato potrebbe affrontare sanzioni penali o altre conseguenze giuridiche previste dalla legge.

