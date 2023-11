La definizione e la soluzione di: Un dipinto come il Giudizio universale di Michelangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

il giudizio universale è un affresco di michelangelo buonarroti, realizzato tra il 1536 e il 1541 su commissione di papa clemente vii per decorare la... L'affresco è una tecnica di pittura murale eseguita sull'intonaco fresco di una parete: il colore ne è chimicamente incorporato e conservato per un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

