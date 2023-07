Uno stabilimento che produce imballaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stabilimento che produce imballaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : SCATOLIFICIO

Significato/Curiosità : Uno stabilimento che produce imballaggi

Lo stabilimento di scatolificio è una struttura industriale specializzata nella produzione di imballaggi e scatole per diverse applicazioni. Dotato di macchinari all'avanguardia e personale esperto, l'impianto opera nel taglio, piegatura e stampa di materiali quali cartone, cartoncino e cartoncino ondulato. L'azienda offre una vasta gamma di soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze dei clienti provenienti da vari settori, come alimentare, farmaceutico, cosmetico e industriale. La qualità è una priorità, con rigorosi controlli di produzione per garantire imballaggi resistenti e sicuri. Lo stabilimento di scatolificio si impegna anche a utilizzare materiali ecologici e processi sostenibili per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente.

