Unione di più cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unione di più cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MESCOLANZA

Significato/Curiosità : Unione di più cose

L'unione di più cose o mescolanza si riferisce all'atto di combinare elementi o componenti diversi per creare un insieme omogeneo o una nuova entità. Questo processo può coinvolgere oggetti fisici, idee, culture o sostanze chimiche. L'obiettivo è spesso quello di ottenere una sinergia o una nuova qualità che non è presente in alcun elemento singolo. Nell'ambito delle scienze, la mescolanza può produrre composti chimici, mentre in campo artistico, può portare a forme d'arte innovative. Nel contesto sociale, l'unione di diverse culture promuove l'integrazione. In sintesi, queste interazioni svolgono un ruolo cruciale nel migliorare, arricchire e sviluppare vari aspetti della vita umana.

Altre risposte alla domanda : Unione di più cose : unione; cose; Relativo alla riunione indetta dal vescovo; unione Militare; Josep Alto rappresentante dell unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza; unione Sportiva; L unione Europea ne conta 27; Uno di Reggio o di cose nza; cose di poco conto minuzie; Ci vuole per realizzare le cose difficili; Gruppo di tre cose ; Non si dà alle cose frivole;

Cerca altre Definizioni