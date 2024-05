La Soluzione ♚ Preferire fra più cose

: SCEGLIERE

Curiosità su Preferire fra piu cose: All'inizio seguito per il rifiuto opposto da carlo poerio, che affermò di preferire la morte in galera piuttosto che libero esule in america. tuttavia il... Liberi di scegliere è un film per la televisione del 2019, diretto da Giacomo Campiotti sul tema della 'ndrangheta e ispirato al progetto antimafia nato dall'impegno di Roberto Di Bella, presidente del tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. È andato in onda su Rai 1 il 22 gennaio 2019 in prima serata.

